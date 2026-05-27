Trabzonspor Başkanı Doğan, Kurban Bayramını kutladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, Kurban Bayramı'nı aynı sevdanın etrafında birlik ve beraberlik duygularını tazeleyerek karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu bayramı buruk geçirdiklerini aktaran Doğan, "Başta camiamızın değerli isimlerinden Orhan Kaynak hocamız olmak üzere aramızdan ayrılan tüm sevdiklerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor, ailelerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Trabzonspor, yalnızca sahada mücadele eden bir takım değil, acısıyla, sevinciyle, inancıyla ve dayanışmasıyla büyük bir ailedir. Geride bıraktığımız süreçte hep birlikte yaşadığımız Türkiye Kupası sevinci, camiamızın ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin en güzel göstergelerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza, Trabzonspor'un yarınlarını hep birlikte daha güçlü kılacaklarına yürekten inandıklarını vurgulayan Doğan, mesajında "Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Trabzonspor camiasının, taraftarlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." sözlerine yer verdi.