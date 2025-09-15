Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Fenerbahçe'ye Sert Yanıt

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi. Doğan, "Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Başkan Doğan, Başkan Koç'un Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan sözler sarf ettiğini belirterek, açıklamaların dikkatle takip edildiğini söyledi. Doğan, "Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamaları ibretle takip ettik. Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir" diye konuştu.

Maç sonrası canlı yayında bir Fenerbahçeli yöneticinin 'ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi' sözlerini de değerlendiren Doğan, "Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin 'ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi' ifadeleri de muhatap olduğumuz 'zekaların' ne derecede olduğunu göstermektedir. Fenerbahçe Kulübü'nü yönetenlerin 'zihniyeti' ve 'ciddiyeti' logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur" diye konuştu.

Doğan, şampiyonluk kupalarının kirletildiğini belirterek, "Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir" ifadelerini kullandı.