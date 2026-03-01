Haberler

Trabzonspor'da RAMS Başakşehir FK mesaisi sürüyor

Trabzonspor'da RAMS Başakşehir FK mesaisi sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK karşılaşması için antrenmanlarına devam etti. Bugünkü çalışmalarda dinamik ısınma ve taktiksel antrenman gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
ABD ordusu, İran gemisini batırdı

Dünya diken üstünde! Savaş denize yayıldı, vurulan gemi battı
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Geri döndüler! İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i