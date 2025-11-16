Haberler

Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Rams Başakşehir maçı için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanlarda ısınma, aerobik dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maçı yapıldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Rams Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Rams Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e2 ile devam eden antrenman, aerobik dayanıklılık çalışması ve çift kale maçı ile sona erdi.

Bordo-mavili takım bir günlük iznin ardından 18 Kasım Salı günü hazırlıklarını sürdürecek.

