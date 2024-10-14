Trabzonspor Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Başakşehir FK maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, hücum çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, Başakşehir FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.