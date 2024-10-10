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Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Başakşehir FK maçı öncesi antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen salondaki kuvvet çalışması dikkat çekti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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