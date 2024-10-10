Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.