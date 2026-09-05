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Trabzonspor-Bakırköy maçı tatil edildi

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor ile Bakırköy Kadın Futbol arasında oynanması planlanan maç, konuk ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor ile Bakırköy Kadın Futbol arasında oynanması planlanan maç, konuk ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanması planlanan maça konuk ekip gelmedi.

Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında evimizde oynayacağımız Bakırköy Kadın Futbol maçı, rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmamıştır. Karşılaşmanın akıbetiyle ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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