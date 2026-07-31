Trabzonspor, Avusturya kampında izin yaptı
Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında günü izinli geçirdi.
Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında günü izinli geçirdi.
Kamptaki ikinci hazırlık karşılaşmasında dün Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 yenilen bordo-mavili takımda, teknik direktör Fatih Tekke oyunculara izin verdi.
Bordo-mavililer, yarın akşamk antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke ve bazı oyuncular kamp yakınındaki Radstadt kasabasında cuma namazı kıldı.
Kaynak: AA