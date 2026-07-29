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Trabzonspor, Avusturya'da sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Avusturya'da sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-mavililer sabah ve akşam sahada olmak üzere günü iki antrenmanla tamamladı.

Karadeniz temsilcisinin Belçika'nın Standard Liege Kulübü'nden kadrosuna kattığı 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo da takımla ilk çalışmasına çıktı.

Trabzonspor, yarın Katar'ın Al Sadd takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA
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