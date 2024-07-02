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Trabzonspor, Attila Szalai'ye teklif yaptı

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Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'yi aldı. Bordo-mavili ekip, Szalai'ye teklif yaptı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Süper Lig devi Trabzonspor, yine eski Fenerbahçeli bir futbolcuyu gündemine aldı.

TEKLİF YAPILDI

Bordo-mavililer, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı. Sports Digitale'nin haberine göre, Trabzonspor, bu transfer için araştırmalara da başladı.

UMDUĞUNU BULAMADI

Fenerbahçe'nin Almanya'nın Hoffenheim takımına 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Attila Szalai, Freiburg'a kiralık olarak gitmişti. Tekrardan Hoffenheim'e dönen başarılı savunmacı, Almanya'da umduğunu bulamadı.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Attila Szalai Trabzonspor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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