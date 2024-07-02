Trabzonspor, Attila Szalai'ye teklif yaptı

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Süper Lig devi Trabzonspor, yine eski Fenerbahçeli bir futbolcuyu gündemine aldı.

TEKLİF YAPILDI

Bordo-mavililer, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı. Sports Digitale'nin haberine göre, Trabzonspor, bu transfer için araştırmalara da başladı.

UMDUĞUNU BULAMADI

Fenerbahçe'nin Almanya'nın Hoffenheim takımına 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Attila Szalai, Freiburg'a kiralık olarak gitmişti. Tekrardan Hoffenheim'e dönen başarılı savunmacı, Almanya'da umduğunu bulamadı.