Trabzonspor'dan Arif Boşluk açıklaması
Trabzonspor, profesyonel futbolcu Arif Boşluk'un 2025-2026 sezonu için Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu. Genç oyuncu, önceki sezonda 15 maçta forma giymiş fakat gol veya asist katkısı yapamamıştı.
2 Ocak 2025'te başlan ve 6 Şubat 2026'da sona erecek 2025-26 devre arası transfer döneminde, Trabzonspor'un sezon planlamasında ilk ayrılık resmiyet kazandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Arif Boşluk'un, 2025-2026 sezonu için Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı duyuruldu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, 2025-2026 futbol sezonu için Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Arif Boşluk, 2025-26 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 13 maçta 360 dakika ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta 155 dakika süre aldı; toplamda 15 maçta forma giyinen genç oyuncu gol veya asist katkısı yapmadı.