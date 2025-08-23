Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından taktik çalışmalara odaklandı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Bordo-mavili takım, Hesap.com Antalyaspor ile Papara Park'ta saat 19.00'da karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor