Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ederken, engelli ve özel bireyler de takıma moral ziyaretinde bulundu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan Trabzon Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli ve özel bireyler de antrenmanı ziyaret ederek, Tekke ve futbolculara hediyeler sundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
