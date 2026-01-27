Haberler

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
