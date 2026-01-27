Haberler

Trabzonspor Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'de bu hafta deplasmanda oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın saat 13.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.




