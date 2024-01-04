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Trabzonspor, Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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