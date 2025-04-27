Trabzonspor, Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan Papara Park'taki mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılan taraf bordo-mavililer oldu.

38 DAKİKADA 4 GOL

Trabzonspor, 7. dakikada Oleksandr Zubkov ile öne geçti. Bordo-mavililerde Danylo Sikan, 17. dakikada durumu 2-0 yaptı. Alanyaspor, 27. dakikada Sergio Cordova'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karadeniz ekibinde ikinci golü atan Sikan, 38'de bir kez daha sahneye çıktı ve durum Trabzonspor lehine 3-1'e geldi.

ALANYASPOR PENALTIDAN FARKI 1'E İNDİRDİ

Konuk takım, 45. dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan'ın Edin Visca'nın topa elle müdahalesini tespit etmesiyle penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Florent Hadergjonaj, bu dakikada yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.

İLK YARIDA 6 GOL

Trabzonspor, Simon Banza ile 45+5'te bir gol daha buldu. Bu golle fark yeniden 2'ye çıkarken, ilk yarının da skorunu belirledi. Bordo-mavililer, devreye 4-2 üstünlükle gitti.

SPORAR ALANYASPOR'U UMUTLANDIRDI

Alanyaspor, Andraz Sporar'ın 52. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 4-3'e getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşmayı 4-3 ev sahibi takım kazandı.

UKRAYNALILAR YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcuları Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan, mücadelede yıldızlaşan isimler oldu. Sikan, karşılaşmada 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Zubkov ise mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamladı.

MALHEIRO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da sarı kart gören Pedro Malheiro, cezalı duruma düştü. Malheiro, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

FIRTINA SERİYE BAĞLADI

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Alanyaspor ise ligde bir hafta aranın ardından kaybetti. Bordo-mavililer, bu sonucun ardından ligde 45 puana yükseldi. Akdeniz ekibi ise 34 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, ligin gelecek haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.