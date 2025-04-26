Trabzonspor, Alanyaspor Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili ekip, Alanyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptı.
Papara Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor