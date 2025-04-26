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Trabzonspor, Alanyaspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Alanyaspor Maçına Hazır
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili ekip, Alanyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptı.

Papara Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
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