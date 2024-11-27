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Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular çeşitli pas ve oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Rondo çalışması ve 10'a 10 mini kaleli oyunla devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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