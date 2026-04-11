Trabzonspor, Deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor, Ozan Tufan'ın golüyle öne geçerken, Güven Yalçın penaltıdan eşitliği sağladı.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Zorlu mücadelede, Karadeniz ekibi 58. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Alanyaspor'da 67. dakikada Güven Yalçın penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Trabzonspor 64 puana, Corendon Alanyaspor ise 33 puana yükseldi.
Kaynak: ANKA