Haberler

Trabzonspor, Alanyaspor ile 1-1 Beraber Kaldı

Trabzonspor, Alanyaspor ile 1-1 Beraber Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 24'e yükseltti. Bordo-mavililer, en yüksek isabetli pas sayısına ulaştı fakat rakiplerine en fazla şut fırsatı tanıdıkları maçı golsüz tamamlayamadı.

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 24'e yükseltti. Bordo-mavililer, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'deki en yüksek isabetli pas sayısına ulaştı. Bordo-mavililer mücadeleyi 466 isabetli pasla tamamlarken, bu performans aynı zamanda takımın iç sahadaki en yüksek pas ortalaması olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Trabzonspor, bu karşılaşmada rakibine de bu sezon bir iç saha maçında en fazla şut (25) fırsatı tanıdığı mücadele oldu. Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de oynanan bu son maçla, Eylül 2021'den bu yana ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrıldı (1-1).

TEKKE YÖNETİMİNDE YENİLMEZLİK SERİSİ 7'YE ÇIKTI

Bordo-mavililer, Süper Lig'de Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçtan beri yenilmezlik serisini de sürdürmüş oldu. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım bu süreçte Gaziantep FK (1-1), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (4-3), Zecorner Kayserispor (4-0), Çaykur Rizespor (2-1), Eyüpspor (2-0), Galatasaray (0-0), Corendon Alanyaspor (1-1) mücadeleleriyle galibiyet hasretini 2 maça çıkarmış oldu.

Öte yandan bordo-mavili takım milli ara nedeniyle 4 günlük iznin ardından 13 Kasım Perşembe günü toplanarak deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına start verecek.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Karadeniz Gazetesi: Allah bize Eyüp sabrı versin

Taka Gazetesi: Fırtına'ya Alanya çelmesi

Günebakış Gazetesi: Ne yaptın Trabzon

Sonnokta Gazetesi: Bu hesapta yoktu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.