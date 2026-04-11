Haberler

Trabzonspor, Alanyaspor engelini aşamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli 2 puan kaybetti. Ozan Tufan'ın golüyle öne geçen bordo-mavililer, ev sahibi takımın penaltı golüyle eşitliği sağlanmasına engel olamadı ve 6 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı.

Golcü oyuncusu Onuachu'nin yanı sıra Muçi ve Batagov'un yoklunda Akdeniz temsilcisine karşı sahaya çıkan bordo-mavililerin golü 58. dakikada Ozan Tufan'dan gelirken ev sahibi takımın golünü 67. dakikada penaltıdan Güven Yalçın kaydetti.

Bu sonuçla ligde puanını 64'e yükselten Karadeniz ekibi, kritik haftada rakibini aşamadı.

6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor beraberliği ile 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Galatasaray'ı yenerek ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkaramadı.

Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisi hedefini yakalayamadı.

Alanyaspor deplasmanında son 4 sezondur kazanamıyor

Corendon Alanyaspor ile 20. karşılaşmasına çıkan Trabzonspor, rakibi karşısında 8 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı.

Akdeniz temsilcisine üstünlük kurmakta zorlanan Karadeniz ekibi, son 4 sezonda rakibini deplasmanda mağlup edemedi.

2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşayan Trabzonspor, bugün de 1-1'lik sonuçla galip gelemedi.

Bu sezon 3 karşılaşmayı da kazanamadı

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta olmak üzere 3 karşılaşmayı kazanamadı.

Karadeniz ekibi, ligde rakibi ile iki maçta da 1-1 berabere kalırken Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da 1-0 mağlup oldu.

Folcarelli kart cezalısı

Trabzonspor'un orta alandaki önemli oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, gördüğü sarı kart ile cezalı konumuna düştü.

Ligde 4. sarı kartını gören Folcarelli, gelecek hafta RAMS Başakşehir ile Trabzon'da oynanacak karşılaşmada takımında yer alamayacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

