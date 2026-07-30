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Trabzonspor, Al Sadd’a tek golle mağlup

Trabzonspor, Al Sadd’a tek golle mağlup
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar temsilcisi Al Sadd’a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar temsilcisi Al Sadd'a 1-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, sezon öncesindeki ikinci hazırlık karşılaşmasını Salzburg kentindeki Anif Stadı'nda oynadı. İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçı da 1-0 kaybederek iki hazırlık maçında da gol atamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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