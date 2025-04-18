Trabzonspor Adana'ya Gitti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya hareket etti. Takım, antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayıp özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Adana'ya hareket etti.
Kafilede; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Tim Jabol-Folcarelli, Lundstram, Ozan Tufan, Batista Mendy, Oleksandr Zubkov, Muhammed Cham, Anthony Nwaekeme, Cihan Çanak, Edin Visca, Danylo Sikan, Enis Destan ve Simon Banza yer aldı.