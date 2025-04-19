Trabzonspor, Adana Demirspor'u Deplasmanda Yeniyor
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını Banza'nın 45. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal
Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ozan Demirbağ, Aimbetov
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli (Dk. 34 Ozan Tufan), Cihan Çanak, Cham, Visca, Banza
Gol: Dk. 45 Banza ( Trabzonspor )
Sarı kart: 45+1 Tayfun Aydoğan ( Adana Demirspor )
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
7. dakikada Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Cham'ın vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
24. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Murat Uğur Eser'de kaldı.
45. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kornerden gelen topta ceza sahasında Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.