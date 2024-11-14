Trabzonspor Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, 25 Kasım Pazartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanlar, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla sürüyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki akşam antrenmanında oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 3 ve 6'ya 3 çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.