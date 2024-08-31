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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elenmesinin ardından Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayırdı. Avcı'nın ikinci dönemi de beklentilerin gerisinde kaldı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar resmen ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen karşısında turu geçemeyen bordo-mavililer, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı alarak 2. Abdullah Avcı dönemini sona erdirdi.

Bordo-mavili camiada, alınan kötü sonuçlar, taraftar ve yönetim arasında rahatsızlığa neden oldu. Bu durum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunu harekete geçirdi. Alınan kararla birlikte, Abdullah Avcı'nın 2. Trabzonspor dönemi de sona ermiş oldu.

İlk dönemde 3. kupa başarısı

Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ilk döneminde önemli başarılara imza attı. 10 Kasım 2020'de takımın başına geçen Avcı, 10 Mart 2023'te görevinden ayrılana kadar 848 gün boyunca takımın teknik direktörlüğünü yaptı. Bu süre zarfında 117 maçta 65 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi elde etti. Trabzonspor, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu ve iki Süper Kupa zaferi yaşadı.

İkinci dönemde beklentilerin gerisinde kaldı

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, ilk dönemindeki başarıyı tekrarlayamadı. Bu kez 323 gün boyunca takımın başında kalan Avcı, 44 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu sezon için Avrupa'da ve Süper Lig'de büyük hedefler koyan tecrübeli teknik adam, St. Gallen'e karşı alınan mağlubiyetle Avrupa defterini erken kapattı. Beklentilerin gerisinde kalan performansla birlikte, Abdullah Avcı dönemi bir kez daha sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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