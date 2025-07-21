Trabzonspor'a transfer olmayan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'a transferi iptal olan Saul Niguez, Brezilya ekibi Flamengo ile 3 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.
Süper Lig devi Trabzonspor ile anlaşan ve bugün Trabzon'a gelmesi beklenen ancak beklenmedik bir şekilde transferi iptal olan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu.
FLAMENGO'YA GİDİYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Flamengo, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki Saul Niguez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde, İspanyol orta saha'nın Flamengo ile 3 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
AİLESİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ
Transferin iptal edildiğini açıklayan Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcunun ailevi sebeplerinden ötürü transferden vazgeçtiğini dile getirdi.
SAUL NIGUEZ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Trabzonspor'a transferinin iptal olmasının ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Saul Niguez "Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir." sözlerini sarf etti.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu, 26 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.