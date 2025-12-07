Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber
Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Rayyan Baniya'ya sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulandı. Deneyimli oyuncunun, çok büyük bir mucize olmazsa sezonu kapattığı belirtildi.
- Trabzonsporlu stoper Rayyan Baniya'nın sol kaval kemiğinde stres kırığı teşhisi konuldu.
- Rayyan Baniya'nın bir mucize olmaması durumunda sezonu kapattığı belirtildi.
- Rayyan Baniya'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Süper Lig devi Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı maç öncesi milli stoperi Rayyan Baniya'dan gelen haberle yıkıldı.
RAYYAN BANIYA SEZONU KAPATTI
Bordo-mavililerde forma giyen 26 yaşındaki deneyimli oyuncu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğinden geçirdiği operasyon geçirdi ancak yıldız isimden kötü haber geldi. Yapılan açıklamaya göre; Ameliyat edilen Baniya'ya stres kırığı tanısı konuldu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Baniya'nın bir bir mucize olmaması durumunda sezonu kapattığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor formasını 6 maçta giyen 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı. Baniya'nın kulübü ile sözleşmesi 2027 yılına dek devam ediyor.