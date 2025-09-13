Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

Süper Lig'in beşinci haftasında oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Bordo-mavililere yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

SIKAN KADRODA YOK

Trabzonspor, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi oluşan Danylo Sikan'ın Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" denildi.

DİĞER EKSİK İSİMLER

Karadeniz ekibinde Sikan dışında Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Christ Inao Oulai ve Anthony Nwakaeme, kadroda yer almayan bir diğer isimler oldu.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maç 14 Eylül Pazar günü saat 19:00'da Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu;