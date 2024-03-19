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Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden "hamsili" paylaşım

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından "hamsili" bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Ula Hamsi Tuttum Seni" yer alması ise dikkat çekti.

Trabzonspor'u 3-2 ile geçerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de karşılaşmaya damga vuran isimlerden Fred'in eşi sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

FRED'İN EŞİNDEN PAYLAŞIM

Olaylı geçen mücadelenin ardından Fred'in eşi Monique Salum, maç sonunda "Ula Hamsi Tuttum Seni" şarkısıyla bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden 'hamsili' paylaşım

BEĞENİ YAĞDI

Monique Salum'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce beğeni alırken bazı taraftarlar, "Yenge bu işi biliyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (22)

Cansu Soykan:

Eline sağlık Fred.. Fredi'nin kabusu oldun Rumlara.

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Hakan Güzeldal:

Rum senin Ata zannettiğin Masondur. Trabzonlular Kahramanmaraş’tan gelmiştir. Tarih bilmeden okumadan atmayın.

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Tolga Tplg:

Cansu gel Rum mutuz Türkmüyüz. Kontrol et.

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turan atsız:

Türksen mete , timur, balamir ,bumin kağan, batu han ,alp tigin, babür şah, baybars, kutbeddin muhammed, kutluk bilge kül kadir han, tuğrul bey, osman gazi , atatürk ü ayırt etmeyeceksin devlet kuran başbuğları ayıryorsan ya arapsın ya yunan ya ingiliz ikilik çıkarmayı çok sever bunlar

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Atilla Orhan:

Hamsiler dünyaya rezil ettiniz milleti alın gurur duyun

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Tolga Tplg:

Gel rezilliğin fotoğrafını göstereyim. Fener sahasını yakıp polis arabalarını yakan teröristler ulan sizde ne utanma var ne adamlık. Türkiyenin en nefret edilen takımısınız

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Karaşal:

“Mesele basit bir taraftar aksiyonu değil. Arkasında bir örgüt var” diyen arkadaşalar, fredin karısıda bu örgütün içinde olabilir. Hala kışkırtmaya devam ediyor. ))

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Bükücü:

Oooo Ooo Oooo Uuuu Hamsi

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Bükücü:

Hamsi'yi mi tutmuş? yoksa pantolon balığını mı? :)))

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Tolga Tplg:

Hamsi istiyor belli

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