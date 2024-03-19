Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden "hamsili" paylaşım
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından "hamsili" bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Ula Hamsi Tuttum Seni" yer alması ise dikkat çekti.
Trabzonspor'u 3-2 ile geçerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de karşılaşmaya damga vuran isimlerden Fred'in eşi sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.
FRED'İN EŞİNDEN PAYLAŞIM
Olaylı geçen mücadelenin ardından Fred'in eşi Monique Salum, maç sonunda "Ula Hamsi Tuttum Seni" şarkısıyla bir paylaşım yaptı.
BEĞENİ YAĞDI
Monique Salum'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce beğeni alırken bazı taraftarlar, "Yenge bu işi biliyor" şeklinde yorumlar yaptı.