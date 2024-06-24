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Trabzonspor, 5 futbolcuyu birden KAP'a bildirdi

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Süper Lig devi Trabzonspor, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, John Lundstram ve Borna Barisic ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezon kapsamında transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Trabzonspor, 5 futbolcu ile birden görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

5 İSMİ BİRDEN KAP'A BİLDİRDİLER

Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla birlikte Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.

NWAKAEME VE OZAN TUFAN İSTANBUL'A GELECEK

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncular, bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek. Anthony Nwakaeme ve Ozan Tufan'ın da kısa süre içerisinde sağlık konrollerinden geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Ozan Tufan Trabzon Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Siranuş Nermer:

kap kim Abi, niye hepsi kapa bildiriliyo

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Murat Türedi:

3 yerinde transfer 2 sini bekleyip göreceğiz paraya karşı emeğin savaşı mütevazi kadroyla mücqdeleye devam

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