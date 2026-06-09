Trabzonspor'un 205. yabancısı Noah Saviolo
Trabzonspor, Portekizli sol kanat oyuncusu Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki 205. yabancı oyuncu ve 5. Portekizli isim oldu.
Trabzonspor, Vitoria'den transfer ettiği Noah Saviolo ile kulüp tarihindeki 205. yabancı futbolcusuna imza attırırken, 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili takımın kadrosuna kattığı 5. Portekizli isim oldu.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasını sürdürürken 22 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Saviolo transferiyle birlikte bordo-mavililer, 58 yıllık tarihinde 205. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmış oldu.
Karadeniz ekibi, tarihindeki ilk yabancı transferini 1970-1971 sezonunda Romanyalı futbolcu Reculen Koska ile gerçekleştirirken, Süper Lig dönemindeki ilk yabancı oyuncu transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh ile yaptı.
En fazla Brezilyalılar tercih edildi
Trabzonspor, bugüne kadar 54 farklı ülkeden futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekipte en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı futbolcular oldu. Karadeniz temsilcisi, bugüne kadar 18 Brezilyalı oyuncuyla sözleşme imzalarken; 9 Belçikalı, 8'er Ukraynalı, Slovakyalı, Polonyalı ve Nijeryalı futbolcuyu transfer etti.
Bordo-mavililerin tarihinde 4. Portekizli
Noah Saviolo, Trabzonspor forması giyen 4'üncü Portekizli futbolcu olarak kulüp tarihine geçti. Daha önce bordo-mavili ekipte, Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro Portekizli oyuncular olarak görev yapmıştı. - TRABZON