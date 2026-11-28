Trabzonspor, 13. haftada Göztepe deplasmanı için Thomas Reis yönetiminde çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlığını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Thomas Reis yönetimindeki çalışmada taktik ve dar alan oyunu yapıldı; hazırlık yarın saat 12.30'daki antrenmanla tamamlanacak.
TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yapıldı.Bordo-mavililer, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı