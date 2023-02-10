Trabzonspor'dan acı haber! Tır şoförü yardım için çıktığı yolda kalp krizi geçirdi

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası bölgeye yardım malzemeleri götüren şoför Nihat Çakıroğlu'nun kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde ülkemiz ağır kayıplar vermeye devam ediyor. İstanbul'dan deprem bölgesi Malatya'ya götürülen yardımlara eşlik eden Trabzonlu Nihat Çakıroğlu, yolda geçirdiği kalp krizi sonucu Düzce'de yaşamını yitirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da vatandaşlar tarafından toplanan yardımları Malatya'ya taşıyan 34 NNJ 61 plakalı tırdaki Malatya Sivil Toplum Örgütleri Anadolu Yakası Şubesi üyesi 63 yaşındaki Nihat Çakıroğlu, Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildiren tırın sürücüsü, aracını Düzce Gölyaka gişelerine kadar getirerek Çakıroğlu'nu sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakıroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TRABZONSPOR: "BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için yola çıkan hemşehrimiz Nihat Çakıroğlu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.