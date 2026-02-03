Dağ kayağında yeni rota; Trabzon'un Mesoraş Yaylası

Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Mesoraş Yaylası'nın zirvesine tırmanan 50 kişilik ekip, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde ilk kez "dağ kayağı" yaptı.

Hayrat Kaymakamlığı öncülüğünde, Sarmaşık Mahallesi'ndeki 2800 rakımdaki yaylada Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümünün 6 öğrencisi ve öğretim görevlileri, UMKE, AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, Türk Kayak Vakfının 7 antrenörü, kaymakamlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve belediye personellerinin yer aldığı grup, hem güzel manzaranın hem de kayak yapmanın keyfine varmak için yaylaya tırmanış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2,5 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşan sporseverler, karla kaplı sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kayak yaparak iniş yaptı.

Ekipte bulunan öğrenciler, antrenörler ve öğretim üyelerinden oluşan 15 kişi dağ kayağı yaptı.

Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, AA muhabirine, yaz döneminde mahallede ve yaylada kalan vatandaşlarla görüştüklerini, yaptıkları araştırma sonucunda da bölgenin yoğun kar yağışı aldığını söyledi.

Baş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş ve ekibiyle bir kaç defa bölgeye gelerek incelemelerde bulunduklarını dile getirerek, dağ kayağı için yaklaşık 6 ay önce çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bölgenin turistlik açıdan da değerlendirilebileceğini aktaran Baş, "Sportif açıdan hocalarımızın görüşü, bölgede spor yapılabileceği, aynı zamanda AFAD, UMKE gibi zor şartlarda görev yapan kamu kurumlarımız içinde bir operasyonel alan olarak da kullanılabilir yönünde. Biz buraya 50 kişilik bir ekiple geldik, ona göre hazırlığımızı yaptık. Ekip, uyum içerisinde çalıştı, iki gündür buradaydık, herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Mesoraş Yaylası sporcuların ve maceraseverlerin uğrak notası haline gelecek

Baş, dağ kayağını Trabzon ve Hayrat'a kazandırdıkları için yaşadıkları memnuniyeti ifade ederek, Mesoraş Yaylası'nın artık hem sporcuların hem de maceraseverlerin uğrak notası haline geleceğini söyledi.

Bektaş ise bölgeye gelerek daha öncede incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, "Dağ kayağının, Karadeniz Bölgesi'nin birçok yerinde yapılabileceğini şifahen söylemiş olmamıza rağmen bunu uygulamalı bir şekilde de bölgenin insanına ifade etmek için buradayız." diye konuştu.

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Cem Dinç ise, bölgede 110 kilometrelik alanda dağ kayağı yapılabileceğini söyledi.

Türk Kayak Vakfı Başkan Yardımcısı Yunus Emre Karaca da, kaymakamlığın daveti üzerine 7 antrenörle Hayrat'a geldiklerini ve etkinlikte yer almaktan dolayı yaşadıkları memnuniyeti ifade etti.

Etkinliğe Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, kaymakamlık personeli ve ilçe belediye personeli de katıldı.