Haberler

U13 Trabzon Şampiyonu Altın Gençlik oldu

U13 Trabzon Şampiyonu Altın Gençlik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon U13 Ligi finalinde Altın Gençlik, Yomraspor'u penaltılarla 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Trabzon U13 Ligi'nde şampiyonluk kupası, Faroz Sahası'nda nefes kesen finalin ardından Altın Gençlik'in oldu.

Normal süresi 1-1 biten maçta Yomraspor'u penaltı atışlarında 4-2 mağlup eden Altın Gençlik, 2025-2026 sezonunu Trabzon şampiyonu olarak tamamladı.

Trabzon amatör futbolunun kalbinin attığı Faroz Sahası, tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Tribünlerin tamamen dolduğu ve iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği U13 Ligi final müsabakasında Altın Gençlik ile Yomraspor karşı karşıya geldi.

Normal sürede eşitlik bozulmadı

Maçın başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede, genç yeteneklerin sergilediği performans izleyicilerden tam not aldı. Her iki takımın da karşılıklı ataklarla gol aradığı maçta, oyuncuların hırsı ve kazanma arzusu sahaya yansıdı. Normal süresi Yomraspor'un uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada şampiyonu belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Altın Gençlik güldü

Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan penaltı atışlarında, soğukkanlılığını koruyan Altın Gençlik oyuncuları rakibine üstünlük kurmayı başardı. Yomraspor'u penaltılarda 4-2'lik skorla geçen Altın Gençlik, 2025-2026 sezonu Trabzon U13 Ligi Şampiyonu unvanıyla kupayı müzesine götürdü.

Kupa töreninde büyük coşku

Bitiş düdüğünün ardından Altın Gençlik teknik heyeti ve futbolcuları saha içinde büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk kupasını havaya kaldıran genç futbolcular, bu büyük başarıyı kendilerini destekleyen aileleri ve taraftarlarıyla kutladı. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Yomrasporlu futbolcular ise sergiledikleri başarılı futbolla alkış aldı - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

Mansur Yavaş detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor

İyi niyetimin kurbanı oldum" diyenler dikkat! Cezası çok ağır olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin

Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 71 kişi hastanelik oldu

Yemeği yiyen hastaneye koştu! Acil servisler doldu taştı

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü

Kan donduran ihmal: Arabada unutulan iki kardeşten acı haber