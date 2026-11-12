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Trabzon Tonya'da lig maçı olaylarla yarıda kaldı, 10'a yakın futbolcu yaralandı

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Trabzon Tonya'da lig maçı olaylarla yarıda kaldı, 10'a yakın futbolcu yaralandı Haber Videosunu İzle
Trabzon Tonya'da lig maçı olaylarla yarıda kaldı, 10'a yakın futbolcu yaralandı
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Trabzon 1. Amatör Ligi’nde Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK arasındaki maç, çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Olaylarda 10’a yakın futbolcu yaralanarak Tonya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; bir futbolcu Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK arasında oynanan Trabzon 1. Amatör Ligi maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Olaylarda çok sayıda futbolcu, aldıkları darbeler nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon 1. Amatör Ligi'nde Tonya Şehir Stadı'nda Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK karşı karşıya geldi. Tonyaspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlarken, ikinci yarının başında bir gol daha buldu ve skoru 2-0 yaptı. Maçın 64. dakikasında konuk ekip, skoru 2-1'e getirince maçta tansiyon yükseldi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise bir ikili mücadele sonrası saha karıştı. Çıkan saha olaylarında 10'a yakın futbolcu yüzlerine aldığı darbeler sonrasında yaralanırken, ambulansla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yomra Yıldırım SK'lı futbolcu Alihan Kara ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaylar nedeniyle karşılaşma yarıda kaldı ve adli inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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