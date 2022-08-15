Haber : Trabzon spor haberleri | Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçı için Kopenhag'a gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon spor haberleri | Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçı için Kopenhag'a gitti

Trabzon spor haberleri | Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçı için Kopenhag'a gitti

Gelen Trabzon haberlerine göre Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı FC Kopenhag maçı için bugün uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a uçtu.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı FC Kopenhag maçı için bugün uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a uçtu. Maç kadrosunda yeni transferlerden Marc Bartra ve Enis Bardhi de yer aldı.

Trabzonspor deplasmanda karşılaşacağı FC Kopenhag maçı için bugün Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Kopenhag'a hareket ederken kadroda Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kaan Moradaoğlu, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Marc Bartra, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Evren Eren Elmalı, Emmanouil Sıopis, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Trézéguet, Jean Evrard Kouassi, Djanıny Tavares Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius yer aldı. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca ise kadroya yer alamadı.

Yarın Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Danimarka Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title