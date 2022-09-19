Trabzon spor haberi | İsmail Cem Cambaz: 'Bu hafta da en iyi şekilde hazırlanıp Yomra'ya puanlar almaya gideceğiz'

24 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Yomraspor maçını değerlendiren Belediye Derincespor Teknik Direktörü İsmail Cem Cambaz, "Yomra'da kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Yomra; sert oynayan, mücadele gücü yüksek, oynatmamaya yönelik bir takım. Bu hafta da en iyi şekilde hazırlanıp Yomra'ya puanlar almaya gideceğiz" dedi.

Belediye Derincespor Teknik Direktörü İsmail Cem Cambaz, 2 gün önceki karşılaşmada 1-1 biten 1954 Kelkit Belediyespor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ligin dinamiklerinin çok farklı olduğunu söyleyen Cambaz, "Karşımızda çok mücadele eden, sertlik anlamında asla pes etmeyen, vakit geçirme anlamında kendince yapabileceği bütün detayları yapan bir takım vardı. Rakiple alakalı önlem almıştık; uzun toplar atacağını ve duran toplardan pozisyon bulacaklarını biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Duran toptan gol yedikten sonra maç değişik bir hal aldı. Rakip 70 dakika vakit geçirmeye oynadı. Fakat bizim daha sakin kalmamız lazımdı. İlk devre takım kimliğimizden biraz daha uzak oynadık. Alanların ve oyunun boyunu biraz daha açtık. Hemen gol bulmak adına her topu final pası olarak kullanmak istediğimiz için ilk devre biraz öyle oldu. Yine de gol pozisyonlarımız var. Biz belirli şartlarda doğru oynayan bir takımız. Soyunma odasında 'yerden paslarla oynayalım' dedim ve oyuncu değişiklikleri yaparak farklı bir ikinci yarı ortaya koymak istedik. 1-1 bitti. İkinci yarı oyuncularım biraz daha sakin kalsalardı mutlaka ikinci golü de bulurduk. Bizim grupta iki puansız takım var. Bu çok büyük bir dinamik. Hiçbir maçımız kolay değil. Herkes herkesi yenebilir. Biz kendi oyun kimliğimize yeniden bürünüp oynamalıyız. 34 haftada iniş çıkışlar olacaktır. Doğru oyun oynadığımızda çok iyi olacağız. Eksiklerimiz var, ayrıca iyi yaptığımız şeylerin de süresini uzatacağız" dedi.

"Oyuncuya 'Yatın' demek acizliktir"

Futbolcuların sık sık kendilerini yere bırakarak, sakatlanmış gibi süre geçirmelerine değinen Cambaz, "Bu zaten Türk futbolunun en büyük problemlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu da bununla ilgili çok güzel yorumlar yaptı. Oyuncu gelişimi anlamında bizler de mutlaka gelişime ortak olmalıyız. Onlara öğretmeliyiz. Bir takım var, oynamaya çalışıyor. Diğer takım hep yatıyor. Bu sefer genç oyuncular öfkeleniyor. Kazanmak için her şey mubahsa biz öyle bir takım değiliz. Biz Derince Belediyespor olarak oyunu güzelleştirme, daha iyi oynama adına eksiklerimizi gidereceğiz. Hiçbir zaman oyuncularımıza 'Yatın' demeyiz. Puan alabilmek için antrenör oyuncusuna 'Yat' diyorsa bu onun acizliğidir. Türk futbolu adına bu duruma çok üzülüyorum. Türk futboluna böyle genç oyuncu kazandırılmaz" diye konuştu.

"Grupta baraj puanları düşük olacak"

24 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Yomraspor maçına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cambaz, "Yomra'da da kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Yomra; sert oynayan, mücadele gücü yüksek, oynatmamaya yönelik bir takım. Bu hafta da en iyi şekilde hazırlanıp Yomra'ya puanlar almaya gideceğiz. Şunu da eklemek isterim ki; bizim grubun düşme hattı, şampiyonluk ve play-off baraj puanları düşük olacak. Herkes puan kayıpları yaşayacak. 8-10 takım şampiyonluğa kurulu. Aldığımız her puan bizim için çok büyük artı olacak. Oyunumuzu daha da geliştirme adına daha çok çalışıp, daha iyi Derince Belediyespor izlettirmek istiyoruz. Oyunun gelişmesi, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerin süresini daha iyi ayarlamamız lazım. Coşkumuz ve koşumuz olduğu sürece Yomra'dan mutlaka galibiyet almak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız" sözlerine ekledi. - KOCAELİ