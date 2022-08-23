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Trabzon spor haberi | Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Spor Haberleri

Trabzon spor haberi | Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Trabzon haberi... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına Fredrik Midtsjo katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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