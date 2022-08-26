Trabzon haberleri! SPOR Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Trabzon gündem haberine göre SPOR Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olduSezer AFŞAR - Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) ? UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi.

SPOR Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) ? UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe, B grubunda Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa) ve AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) ile eşleşti. Trabzonspor ise Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa) ve Ferencvaros (Macaristan) ile H grubunda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Saat 14.00'te başlayan kura çekimini Eintracht Frankfurt'un efsane isimlerinden 67 yaşındaki Karl-Heinz 'Charly' Körbel ile Macar futbolunun önemli isimlerinden olan ve 2018 yılında futbol kariyerini noktalayan Zoltan Gera gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin 3'üncü torbadan, Trabzonspor'un ise 4'üncü torbadan katıldığı kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde;

A Grubu Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo-Glimt, Zürih

B Grubu Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

C Grubu Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

D Grubu Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise

E Grubu Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia

F Grubu Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G Grubu Olimpiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

H Grubu Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

TURNUVA FORMATI

UEFA Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirlendiği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer almadı. Avrupa Ligi'nde grup aşamasını ilk sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grup 2'ncileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3'üncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak. Avrupa Ligi gruplarını 3'üncü sırada bitiren takımlar ise Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek ve orada gruplarını 2'nci sırada bitiren takımlar ile son 16 turuna yükselmek için play-off müsabakaları oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN DİNAMO KİEV İLE YOLLARI YİNE KESİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin gruptaki rakiplerinden biri de Dinamo Kiev oldu. Sarı-lacivertli ekip, Ukrayna ekibi ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda eşleşmişti. Fenerbahçe, Polonya'da oynanan ilk karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalmış, rövanş karşılaşmasında ise rakibine sahasında uzatma bölümleri sonucunda 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

İLK MAÇLAR 8 EYLÜL'DE, FİNAL KARŞILAŞMASI PUSKAS ARENA'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 8 Eylül'de oynanacak olan ilk maçlar ile başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nde final karşılaşması ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.