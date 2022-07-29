Trabzon ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye Okul Sporları Federasyonu, 19-25 Haziran 2023'te Trabzon'da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası için çalışmalarına başladı.

Federasyon Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu, Başkan Vekili ve Organizasyon Genel Koordinatörü Ali Faik Hacıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Turan, Trabzon'da düzenlenecek şampiyona için Vali İsmail Ustaoğlu başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Gençlik Spor İl Müdürü Ozan Çetiner'i makamlarında ziyaret ederek organizasyon hakkında istişarelerde bulundular.

Tesis alt yapısı ve organizasyonel kabiliyeti ile Trabzon şehrinin her türlü büyük organizasyonu kolaylıkla icra edeceğini belirten Başkan Karakullukçu, şehrin yöneticilerinin gerçekleşecek organizasyona ilgi ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karakullukçu, organizasyonun ülkemize ve şehrimize kazandırılma sürecinde himayelerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Trabzon şehrinin ISF Dünya Atletizm Şampiyonasına aday gösterilmesi sürecinde, Yönetim Kurulu üyesi Ali Faik Hacıoğlu'nun katkılarına dikkat çeken Karakullukçu, "Başkan Vekilimiz Ali Faik beyin süreçteki katkıları ve üstlendiği insiyatif için teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Ustaoğlu, Dünya Liseler Atletizm Şampiyonasına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirtirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Murat Zorluoğlu ise "Organizasyonu tümüyle sahipleneceklerini" dile getirerek Trabzon'un spor kenti olduğunu ve kendine yakışır şekilde şampiyonayı icra edeceğini ifade etti.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkan Vekili ve Organizasyon Genel Koordinatörü Ali Faik Hacıoğlu ise yaptığı açıklamada "Organizasyon için 2020 yılında adaylık başvurusunda bulunduk. Geçtiğimiz yıllarda baş gösteren Covid pandemisi nedeniyle organizasyon 2022 yılına ertelendi. Aynı yıl Çin ve Fransa'da, içinde Atletizm bulunan ISF organizasyonları düzenlenecek. Organizasyonun 2023 yılında gerçekleştirmenin daha uygun olacağını değerlendirdik" dedi.

Söğütlü Atletizm pistinde gerçekleşecek organizasyon için tesislerin bakım ve onarımlarının yapılacağını ifade eden Hacıoğlu, "2016 yılında Dünya Okullar Olimpiyatlarını 'Gymnasiade Trabzon2016' en iyi şekilde düzenlemiştik. Aynı şekilde ISF Dünya Atletizm Şampiyonasını da aynı heyecan ve enerjiyle; başarılı bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON