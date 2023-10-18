Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü Yüzücüsü Metehan Ender Ulaş, 6 Altın Madalya İle Milli Takıma Seçildi

Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü'nün Trabzonlu yüzücüsü Metehan Ender Ulaş, aldığı 6 altın madalya ile Edirne'de düzenlenecek olan milli takım ve Avrupa müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü'nün Trabzonlu yüzücüsü Metehan Ender Ulaş, aldığı 6 altın madalya ile Edirne'de düzenlenecek olan milli takım ve Avrupa müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

16 Ekim'de başlayan Para Yüzme Bölge Şampiyonası 1.vize müsabakaları sona erdi. Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü Para Yüzme sporcusu Metehan Ender Ulaş, 50 metre serbest (S8)33.93 derecesi ile 16 yaş ve üstü altın madalya, 100 metre serbest 1.16.46 derecesi ile 16 yaş ve üstü altın madalya, 400 metre serbest 6.37.30 derecesi ile 16 yaş ve üstü altın madalya, 50 metre serbest açık yaş 33.93 derecesi ile altın madalya, 100 metre serbest açık yaş 1.16.46 derecesi ile altın madalya ve 400 m serbest açık yaş 6.37.30 derecesi ile altın madalya kazandı.

Toplamda 6 altın madalya alarak A barajlarını geçen Metehan Ender Ulaş, 15-17 Aralık 2023 tarihleri arasında Edirne'de yapılacak olan milli takım ve Avrupa Para Yüzme müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - TRABZON