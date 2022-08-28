Trabzon haber... Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Trabzon gündem haberi: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçtan Dakikalar (İlk yarı) 77. dakikada Bardhi'nin ara pasında topla buluşan Trezeguet rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine indi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti. 78. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gomes'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı. 85. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi. 90+2. dakikada Galatasaray'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Stat: Akyazı Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx Trabzonspor. Muhammet Taha Tepe xxx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx (Denswil dk. 83 ?), Dorukhan Toköz xx, Siopis x (Gbamin dk. 46 x), Bardhi x (Doğucan Haspolat dk. 83 ?), Trezeguet xx (Yusuf Erdoğan dk. 89 ?), Djaniny x (Kouassi dk. 46 x), Cornelius x Yedekler: Kağan Moradoğlu, Taha, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Lahtimi Teknik Direktör. Abdullah Avcı Galatasaray: Muslera xx, Sacha Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Aanholt xx, Torreira Di Pascua xx (Berkan dk.74 x), Oliveria xx, Yunus Akgün xx (Barış Alper Yılmaz dk. 90 ?), Mertnes x (Emre Akbaba dk. 90 ?), Kerem Aktürkoğlu x, Seferovic x (Gomes dk. 64 x) Yedekler. Okan Koçuk, Elabdelaoui, Emin Bayram, Emre Kılınç, Hamza, Semih Kaya Teknik Direktör: Okan Buruk Sarı Kartlar: Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Trezeguet, Dorukhan Toköz, Eren Elmalı (Trabzonspor) (Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Trabzonspor Gomes Spor Güncel Haberler

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