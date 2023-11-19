Trabzon'da Ultra Sümela Patika Yarışı Düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ultra Sümela patika yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Uzun ve orta mesafe yarışlarına ulusal ve uluslararası sporcular katıldı.

Trabzon'da spor etkinlikleri çerçevesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ultra Sümela" isimli patika yarışı düzenlendi. İlk kez gerçekleştirilen uzun ve orta mesafe patika yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ultra Sümela Koşusu" Maçka ilçesinde Sümela Manastırı'nın da içinde bulunduğu Altındere Vadisi Milli Parkı'ndaki parkurda gerçekleştirildi. Maraton sabah saat 7.00'de başladı ve akşam 17.00'de sona erdi. 55 kilometrelik "Ultra Sümela" uzun mesafe ve 18 kilometrelik "İyi ki Varsın Eren" isimli orta mesafe patika yarışlarına ulusal ve uluslararası sporcular ilgi gösterdi. Orta mesafe koşusu 5, uzun mesafe koşusu ise 10 saat sürerken, bu süre zarfında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu spor organizasyonlarına önem verdiklerini belirterek, "Ultra Sümela Trail Koşusunu bu yıl tanıtım ve başlangıç olarak planladık. Planlanan koşular 55 kilometre 'Ultra Sümela' ve 18 kilometre 'İyi Varsın Eren' sloganlarıyla gerçekleştirildi. Bu etkinlikle şehrimizin spor turizmi açısından ne denli bir potansiyele sahip olduğuna bir kez daha şahit olduk. Ultra Sümela koşusu, Maçka Altındere vadisi ve Sümela gibi bir coğrafyada oluşturulan harika parkurla önümüzdeki yıllarda şehrimiz ve bölgemiz için vazgeçilmez spor faaliyetleri arasında yerini alacaktır" dedi.

"Ultra Sümela Koşusu" erkekler genel klasmanda Kemal Kukul, "İyi ki Varsın Eren Koşusu" erkekler genel klasmanda Emrah Çalışkan, aynı koşuda kadınlar genel klasmanda ise Nermin Yavru birinci oldu.

Diğer kategorilerde birinciliği elde eden sporcular ise şöyle:

55 K / 18-39 yaş erkekler: Judah David Vendevelde

55 K / 40-49 yaş erkekler: Abdurrahman Ayazoğlu

55 K / 50 ve + yaş erkekler: Mustafa Şahin

18 K / 18-39 yaş erkekler: Fatih Yılmaz

18 K / 40-49 yaş erkekler: Köksal Karslı

18 K / 50-59 yaş erkekler: Kadir Öztürk

18 K / 60 ve + yaş erkekler: Fikret Gürsoy - TRABZON