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Trabzon'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Hüseyin Gören yönetimindeki kamyonet uçuruma yuvarlandı, kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Gören yönetimindeki 61 K 5288 plakalı kamyonet, Sinlice Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılan 3 kişi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Spor

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