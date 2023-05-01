Trabzon Büyükşehir Belediyespor Taekwondo takımının büyük başarısı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Taekwondo takımı Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen 2023 Taekwondo Avrupa Kulüpler Şampiyonasında finale çıkan ilk Türk takımı olmayı başardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ferhat Muhammet Saroğlu ise 2. olarak büyük gurur yaşattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Teakwondo genel kaptanı Fen İşleri Daire Başkanı Dr. Murat Öztürk, "Turnuvada büyükler kategorisinde final oynayan ilk Türk takımı olduk. Gönlümüz elbette birincilikten yanaydı ama sporcumuz muhteşem performansı ile 2. Olarak bir ilki başarmış oldu. Ben hem sporcumuzu hemde onu bu müsabakalara hazıorlayan hocalarımızı tebrik ediyorum. Göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu, Trabzon'da spora ve sporculara özel önem verilmesi gerektiği talimatını her defasında bizlere iletti. Sayın Başkanımıza bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tarihinde ilk kez Teakwondo Avrupa Kulüpler Şampiyonasına kalan Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u ve 2. olan Ferhat Muhammed Saroğlu'nu tebrik etti. - TRABZON