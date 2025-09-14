Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysuspor'u 34-32 Yenerek Üçüncü Haftada Galip Geldi

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysuspor'u 34-32 Yenerek Üçüncü Haftada Galip Geldi
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Güneysuspor'u 34-32 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarısı 17-17'lik eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında Trabzon ekibi üstünlüğü eline aldı.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 17-17'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğü sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-32 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
