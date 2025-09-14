Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysuspor'u 34-32 Yenerek Üçüncü Haftada Galip Geldi
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Güneysuspor'u 34-32 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarısı 17-17'lik eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında Trabzon ekibi üstünlüğü eline aldı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor