Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı, final maçında İstanbul Teknik Üniversiteliler'i mağlup eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda 21 Nisan Pazartesi günü başlayan ve 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda son gün sıralama maçları oynandı.

Final maçında İstanbul Teknik Üniversiteliler'i 35-31 mağlup eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Hentbol Genç Erkekler Türkiye şampiyonu oldu. Son 3 sezonda final oynayan Trabzon ekibi, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda Nilüfer Belediyesi'ni 40-31 mağlup eden Beşiktaş, 3. oldu. Final maçının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Şampiyonanın en değerli oyuncusu ise İstanbul Teknik Üniversiteliler kalecisi Muhammed Özgün oldu.

Hentbol 2024-2025 Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası sıralaması şöyle oluştu:

1. Trabzon Büyükşehir Belediyesi

2. İstanbul Teknik Üniversiteliler

3. Beşiktaş

4. Nilüfer Belediyesi

5. Spor Toto

6. Güneysu Spor

7. Beykoz Belediyesi

8. Sivas GSK